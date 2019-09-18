Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı...Hırsızlık anları kamerada

-Kuyumcudan yüzük istemeleri

-Yaşlı kadının yüzükleri bakması

-Bu sırada karı kocanın kuyumcuyu oyalaması

-Kadının yüzüğü çalması diğer yüzüğü bırakması

-Zanlıların emniyetten çıkartılması

-Adliyeye götürülmesi



( ADANA )- Adana'da kızı ve damadı kuyumcuyu oyalayan kadının yüzük çalması saniye saniye görüntülendi- Zanlılar kuyumcunun ihbarı üzerine polis tarafından yakalandı ADANA



- Adana'da kızı ve damadı ile girdikleri kuyumcuda yüzük çalan kadın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevil A. (51), kızı Kibar K. (19) ve resmi nikahı olmadan evlendiği damadı Şeyhmus G. (26) kuyumcuya geldi. İş yeri sahibine altın almak istediklerini söyleyen Sevil A. vitrindeki yüzüklere bakmak istedi. Bu sırada Kibar A. ve dini nikahlı kocası Şeyhmus G. kuyumcuyu oyaladı. Sevil A. da tablada bulunan iki yüzüğü aldı. Bin 500 lira değerindeki yüzüklerden birini parmağına takıyor gibi yapıp vitrinin alt tarafındaki çantaya koyup çaldı. Diğer yüzüğü ise beğenmediğini söyleyerek bıraktı. Daha sonra şüpheliler alışveriş yapmadan iş yerinden ayrıldı. Yüzüklerden biri eksik çıkınca güvenlik kamerası görüntüsünden soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Kuyumcuya gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasından adreslerine ulaştı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Sevil A. paraya ihtiyacı olduğunu, çaldığı yüzüğü kısa sürede sattığını söyledi.



Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

