Kızı gözleri önünde boğularak can verdi... 4 yaşındaki Yağmur, ailesinin halı yıkamak için gittiği derede boğuldu

-Küçük kızın sedyedeki fotoğrafı



( BURSA - 1) BURSA



- Bursa’nın İnegöl ilçesinde ailesinin halı yıkamak için gittiği dereye düşen 4 yaşındaki kız çocuğu babasının gözleri önünde boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Akbaşlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, havanın güzel oluşunu fırsat bilen Aydın ailesi, halı yıkamak için Akbaşlar Deresi'ne gitti. Annesinin halı yıkadığı sırada babası Muhsin Aydın ile dere kenarında oyun oynayan 4 yaşındaki Yağmur, bir anda dengesini kaybederek dereye düştü. Akıntıya kapılan kızının ardından dereye atlayan baba, yavrusuna yetişemedi. Hemen durumu jandarmaya bildiren Aydın ailesi, minik yavrularının bulunmasını istedi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen AFAT ve İnegöl İtfaiye ekipleri, boğulan Yağmur’u yaklaşım 50 metre uzaklıkta bularak kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 yaşındaki küçük kız yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı. Aydın ailesi sinir krizleri geçirirken, savcılık olayla alakalı soruşturma başlattı. (SA-OSM)

