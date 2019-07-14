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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Kızı başından vurulan anne konuştu: “Damadım kızımı öldürmekle tehdit ediyordu” Haberi

Kızı başından vurulan anne konuştu: “Damadım kızımı öldürmekle tehdit ediyordu” Haberi

Annenin yanında yatan torunu ile olayı anlatması

A Haber Bild Irak 

-Diğer torunlarıyla birlikte detay
-Yaşadıkları evden detay
-Eşi tarafından vurulan kadının fotoları
-Arşiv görüntüler

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde akrabalarının düğününden çıktıktan sonra eşi Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan’ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Müberra Kuzdan'ın annesi Vildan Gürsanlı Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan’ın kızını evlendiği günden bugüne öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşan olayda akrabalarının düğününden çıkan Müberra Kuzdan, eşi Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan’ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Ölümle mücadele eden Müberra Kuzdan’ın annesi Vildan Gürsanlı Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan’ın kızını evlendiği günden bugüne öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti. 4 yıllık evliliği boyunca kızı Müberra Kuzdan’ın her gün eşi tarafından dövüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini öne süren anne Vildan Gürsanlı, "Büyük kızı varken, oğluna hamileyken sorun yaşamaya başladılar. Ayrılma aşamasına geldiler. Gaziantep’teki komşuları aradı bizi. Kızımın her gün eşi tarafından darp edildiğini söylediler. Bir seferinde komşusunun biri kızımı kocasının elinden alıp Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a kadar getirdi. Babası gidip oradan alıp Afşin’e getirdi. Afşin’e geldiğinde kızım ayrılacaktı. Yeniden kandırmış kızımı tehdit de etmiş. Ben yanlarına giderdim bazen. Kızımın her tarafında morluklar olurdu. Kardeşime, babama bir zarar gelmesin diye bize pek yansıtmazdı” dedi.
Gürsanlı, daha sonra şunları kaydetti: "Bir seferinde damadımın babasının evinde tartışma yaşamışlar. Kavga esnasında damadım “Baba çekil de vurayım şunu” demiş. En ufak bir sorunda vururum, öldürürüm diye tehdit ederdi. Çok aşırı kıskançtı. Yaşlıdan da kıskanırdı gençten de kıskanırdı. Kızım üç çocuğum var ayrılmayayım düzelir diye umut etmiş. Elbistan ilçesinde düğüne gittiler. Büyük kızı benim yanıma bıraktılar. Biz dönüşte geri alırız dediler. Ben zaten onların kavga haberini sürekli duyuyordum. Düğün sonrası kızım telefon etti, çocuğu gelirken alacağını söyledi.

Damadım çocuğu ben getiririm dedi.
Telefonu kapattılar. Ben de bekliyordum gelmediler. Sonra acı haberi duyduk. Olay esnasında kızımın 3 aylık çocuğu kucağında arka koltukta ise 3 yaşındaki oğlu vardı.” 9 Temmuz Salı günü meydana gelen olaydan sonra gözaltına alınan Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan tutuklanmıştı. Başından vurularak ağır yaralanan Müberra Kuzdan'ın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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