Kızı 9 yıl önce kaybolan çaresiz annenin feryadı

-Pankarttan detay görüntüler

-Başbağ’ın konuşması

-Başbağ’ın feryat etmesinden görüntü

-fotoğraflar



( ANTALYA ) - Annesinin gözyaşları 9 yıldır dinmedi ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde 9 yıl önce kaybolan zihinsel engelli kızdan hiçbir haber alınamadı. Gözü yaşlı anne, kızının kayboluşunun 9. yılında ‘Sayın Cumhurbaşkanım, acımızı dindirin, kızımız kayıp’ yazılı pankart açarak bir kez daha yetkililerden yardım istedi.Ailesiyle birlikte 23 Mayıs 2010’da Alanya’nın Kızılcaşehir mevkisinde misafirliğe giden ve o dönem 27 yaşında olan zihinsel engelli Dilek Başbağ, erik toplamak için bahçeye gitti. Bir daha geri dönmeyen Dilek Başbağ, tüm aramalara rağmen bugüne kadar bulunamadı. Alanya’da mısır satarak geçimini sağlayan anne Durdane Başbağ, kızının kayboluşunun 9. yılında ‘Sayın Cumhurbaşkanım, acımızı dindirin, kızımız kayıp’ yazılı pankart açarak bir kez daha yetkililerden yardım istedi. “Yüreğim yanıyor, yatamıyorum“ 2010’da kızının kayıp olduğunu söyleyen anne Başbağ, sağ veya ölüsünü bulamadığını aktardı. Başbağ,” Kızım 2010’da kayıp oldu. Ölüsünü veya dirisini bulamadım. Ne olursunuz şu mübarek günde gören ve bilen varsa Allah için bana haber versin. Ne olduğunu bir bileyim. Yüreğim yanıyor, yatamıyorum ve depresyona girdim. Uykularımı kaybettim ve haplarla uyuyabiliyorum. Sağlığım bozuldu. Kızımı her gün rüyalarımda görüyorum. ‘Ana yanıma gel diyor’ rüyamda kalıyorum ama yok kendisini bulamıyorum. Benim ciğerimi koparttılar. Allah’ta onların ciğerini koparsın kim kötülük yaptıysa. Kim yavruma acı çektirdiyse Allah’ından bulsun” dedi.

“Ne yaptıysanız ya ölüsünü yada dirisini bir yere atın” Görüp bilen varsa Allah için kendisine söylemesine isteyen Başbağ, ”Allah rızası için gören varsa haber versin. Ölümü düşünmüyor musunuz? Öbür dünyayı düşünün bari.O bir garip ve melek onun günahı yok. Ne istediniz ondan? Ne yaptıysanız ya ölüsünü yada dirisini bir yere atın veya yerini söyleyin. Söz veriyorum kimseden şikayetçi olmam, yalnızca nerede olduğunu bileyim. Öldüyse ölüsünü göreyim, sağ ise yavruma kavuşayım ama umudum yok. Allah’tan umut kesilmez yine umutluyum” diye konuştu.



