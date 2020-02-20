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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kızgın şoför tırı mesai arkadaşlarının üzerine sürdü...Dehşet anları kamerada

Kızgın şoför tırı mesai arkadaşlarının üzerine sürdü...Dehşet anları kamerada

-Olay anı güvenlik kamerası

( İZMİR )- Şoförün tırı arkadaşlarının üzerine sürdüğü anlar kamerada İZMİR

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Kaçış 


- İzmir'in Torbalı ilçesindeki asfalt üretim tesisinde çalışan bir şoför, tartışma sonrası otoparktaki tırı çalıştırıp mesai arkadaşlarının üzerine sürdü. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şoförün tırı çalışanların üzerine sürdüğü ve çalışanların canını zor kurtardığı anlar görülüyor. Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Karakuyu Mahallesi'ndeki asfalt üretim tesisinde meydana geldi. Tesiste şoför olan ve diğer şoförlerden de sorumlu olan Selahattin B., iddialara göre başka bir şoföre aracının temiz olmadığını söyledi.

Bunun üzerine tartışma çıktı. Sinirlenen ve kendini kaybeden Selahattin B., otoparktaki tırı çalıştırdı ve işçilerin üzerine sürdü. Canlarını kurtarmak isteyen çalışanlar panikle sağa sola doğru kaçıştı. Daha sonra Selahattin B., iş yerinden kaçtı ve kilometrelerce sonra tırı park ederek kayıplara karıştı. O anlar kamerada Öte yandan olay anı anbean kameralara yansıdı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler Selahattin B.'nin çalışanların üzerine tırı sürdüğü ve panikle çalışanların etrafa kaçıştığı görülüyor. Şoför, daha sonra bir araca çarpıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor. Çalışanların ise şoförü durdurmaya çalıştığı kameralara yansıyor. Kaçan ve mesai arkadaşların hayatını tehlikeye atan şoförün yakalanması içinse çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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