Kızgın boğanın sahibi konuştu

-Adamın elindeki sopayla boğayı uzaklaştırmaya çalışması

-Boğanın adamı duvara sıkıştırması ve boynuz darbeleriyle yaralaması

-RÖP.



( NİĞDE - EK)- Kızgın boğa sahibine böyle saldırdı NİĞDE



- Niğde’de ahırda ineklerine yem veren adam, boğanın saldırısı sonrasında yaralanırken, boğanın saldırma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Niğde'de besicilik yapan Şaban Akkoyun, sabah saatlerinde ineklerine yem vermek için ahıra girdi. Yemleri verdikten sonra ahırdan çıkmaya hazırlanan Akkoyun, ahırın ortasında duran boğanın huysuzlandığını fark etti ve elindeki sopayla uzaklaştırmaya çalıştı. Boğanın saldırısı sonrasında duvara sıkışan Akkoyun güçlükle ayağa kalkarak ahırdan çıktı. Olayı küçük yaralarla atlatan Şaban Akkoyun, güvenlik kamera görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde kendi hesabından 'Ucuz yırttık' notuyla paylaştı.

