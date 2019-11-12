Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyede - AMASYA

Kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyede - AMASYA

- İş yerine molotofkokteyli atılmasının güvenlik kamerası görüntüsü - Zanlıların adliyeye getirilmesi Amasya 'da kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyedeAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde maske takarak eşinin iş yerine molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile iki arkadaşı, adliyeye sevk edildi.Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Arif T'ye ait oto yıkamacı dükkanına molotofkokteyli atılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler A.T. ile arkadaşları M.A.A. ve F.Y. adliyeye sevk edildi.A.T'nin emniyetteki ifadesinde, "Eşim beni darbetti. Kendisine, 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık." dediği öğrenildi.Merzifon ilçesinde Arif T'ye ait oto yıkamacı dükkanına 20 gün kadar önce molotofkokteyli atılması üzerine polisin güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı incelemede, maske takan 3 kişinin molotofkokteylini iş yerinin camına attığını belirlemişti.Olayla ilgili Arif T'nin ev kadını eşi A.T. ile M.A.A. ve F.Y. dün gözaltına alınmıştı.

Polis Kamera Güvenlik Kamerası 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı