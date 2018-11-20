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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
- Kız öğrenci yurdunda yangın paniği

- Kız öğrenci yurdunda yangın paniği

- Kız yurdu, itfaiye

Yangın Paniği Güvenlik Görevlisi Sigara İzmariti Havalandırma Boşluğu Yangına Müdahale 

-- Öğrenci detayları ve itfaiye görüntüsü

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da kız öğrenci yurdunda sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu. Üniversite kampüsü içerisinde bulunan kız öğrenci yurdunda gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine gelen 4 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yangının havalandırma boşluğuna atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlendi. Öğrencilerin paniklemesine neden olan yangında dumandan etkilenen 1 güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (AA-AA)
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