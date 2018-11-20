- Kız öğrenci yurdunda yangın paniği

-- Öğrenci detayları ve itfaiye görüntüsü



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da kız öğrenci yurdunda sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu. Üniversite kampüsü içerisinde bulunan kız öğrenci yurdunda gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine gelen 4 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yangının havalandırma boşluğuna atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlendi. Öğrencilerin paniklemesine neden olan yangında dumandan etkilenen 1 güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (AA-AA)

