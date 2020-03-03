Kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden Mehmetçiğe destek

-KIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRK BAYRAĞI EŞLİĞİNDE İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUMASI

-KIZ ÖĞRENCİLERİN ASKER SELAMI



( NEVŞEHİR )- Kız öğrenciler İdlib’te görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi NEVŞEHİR



- Nevşehir’de Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri Türk Bayrağı ile birlikte sloganlar atarak Mehmetçiklere destek mesajı verdi.İdlib’de Esed rejimi tarafından yapılan saldırı sonrasında 36 Mehmetçiğimizin şehit düşmesinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de Mehmetçiklere destek mesajı verilmeye devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu Nevşehir Kız öğrenci yurdunda kalan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri Türk Bayrağı eşliğinde “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Ne Mutlu Türküm Diyene” sloganları attı. Öğrenciler sloganların ardından ise İstiklal Marşı’nı okumasının ardından asker selamı vermesi dikkatlerden kaçmadı.



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