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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kız kardeşini kuzeniyle evlenmek istemediği için öldürmüş - ADANA

Kız kardeşini kuzeniyle evlenmek istemediği için öldürmüş - ADANA

- Adliyeden görüntü - Polis araçlarının gelişi - Zanlının adliyeye çıkarılışıKız kardeşini kuzeniyle evlenmek istemediği için öldürmüş - Adana 'nın Kozan ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen Suriyeli tutuklandıADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşini amcasının oğluyla evlenmek istemediği için öldürdüğü öne sürülen Suriyeli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'taki evlerinde dün Suriye uyruklu Bagdat D'yi (16) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ağabey Basıl D'nin (20) İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Şüpheli Basıl D'nin ifadesinde, kardeşini nişanlı olduğu amcasının oğluyla evlenmek istemediği için evdeki annesini 300 lira verip alışverişe gönderdikten sonra öldürdüğünü söylediği iddia edildi.Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OlayÇalıştığı başka bir ilden kentteki ailesinin evine gelen Suriyeli Basıl D'nin annesini alışverişe gönderip evde yalnız kaldığı kız kardeşi Bagdat D'yi bıçakladığı iddia edilmişti.Zanlının olayı haber verdiği tercümanın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Bagdat D'nin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.Bunun üzerine ağabey Basıl D. gözaltına alınmıştı.

Alışveriş Savcılık Sorgusu Kız Kardeş Avcılık Sağlık Ekipleri 

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