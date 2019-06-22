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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kız kardeşini döverek otobüsten indirilen ağabey tutuklandı

Kız kardeşini döverek otobüsten indirilen ağabey tutuklandı

Olay anı

Adli Kontrol Yolcu Otobüsü Kız Kardeş Irak Trol 

-Adliyeye sevk edilmeleri

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da kız kardeşini ailesi ile birlikte döverek otobüsten indiren ağabey tutuklanırken, diğer 5 aile ferdi adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay, geçtiğimiz gün Aksaray - Adana karayolu üzerinde yaşandı. Kız kardeşi Kadriye S.'yi (32) seyahat ettiği yolcu otobüsünde dövüp, saçından sürükleyerek araçtan indiren ağabeyi Ahmet Ç. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan tutuklandı. Diğer ağabey S.Ç., abla S.E., enişte E.E., yenge M.Ç. ve eş İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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