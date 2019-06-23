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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kız kardeşini boğazını bıçakla keserek öldürdü... Yakınların feryadı yürekleri dağladı İzle

Kız kardeşini boğazını bıçakla keserek öldürdü... Yakınların feryadı yürekleri dağladı İzle

Cinayetin işlendiği ikametten görüntü

Olay Yeri İnceleme Güvenlik Önlemi Evde Çalışma Katil Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-Anne Fatıma Dahır’ın ağıt yakması
-Detaylar
-Polis ekiplerinin evde incelemede bulunması
-Detaylar

( ADANA )- Adana'nın Kozan ilçesinde namus meselesi yüzünden 16 yaşındaki kız kardeşini öldüren Suriye uyruklu ağabey gözaltına alındı- Eve gelen anne Arapça ağıtlar yakarak feryat etti ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde 20 yaşındaki genç, iddiaya göre namus meselesi yüzünden 16 yaşındaki kız kardeşini bıçakla boğazını keserek öldürdü. Edinilen bilgiye göre, olay Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle Adana’nın Kozan ilçesine yerleşen yabancı uyruklu Basıl Dahır (20), iddiaya göre şehir dışından geldiği evlerinde namus meselesi yüzünden tartıştığı kız kardeşi Bağdat Dahır'ı (16) boğazını bıçakla keserek öldürdü. Kapıyı kapatarak evden uzaklaşmak isteyen cinayet zanlısını kendilerine tercümanlık eden ve oturdukları ikameti bulduğu öğrenilen yine yabancı uyruklu Muhammet adlı şahıs kapıda durdurarak, kız kardeşinin nerede olduğunu sordu. Basıl Dahır seslenmeyince kapıyı açan tercüman, kızın cesedini gördü. Muhammed adlı şahıs durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de cinayetin işlendiği evde çalışma yaptı. Olayı duyarak eve gelen anne Fatıma Dahır ise sinir krizi geçirdi. Arapça ağıtlar yakan anne, kızının cesedini görebilmek için bir ara eve koştu ancak polisler izin vermedi. Savcılık incelemesinin ardından genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis katil zanlısı ağabeyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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