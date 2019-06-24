Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kız kardeşini amcasının oğluyla evlenmeyi reddedince öldürmüş

Kız kardeşini amcasının oğluyla evlenmeyi reddedince öldürmüş

Adliye sarayından görüntü

Polis Alışveriş Kız Kardeş Nayet Zanlısı Cinayet 

-Katil zanlısı ağabeyin adliyeye getirilmesi
-Katil zanlısı ağabeyin polis eşliğinde adliyeye çıkarılışı
-Detaylar
-Arşiv Görüntü

( ADANA )- Adana’nın Kozan ilçesinde kız kardeşini boğazını keserek öldüren Suriyeli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde kız kardeşini boğazını keserek öldüren Suriyeli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlının, kızkardeşini amcasının oğlu ile evlenmek istemediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi Dün sabah saatlerinde Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak No: 15/1 adresinde meydana gelen olayda Suriyeli Basıl Dahır (20) kız kardeşi Bağdat El Dahır'ı (16) evde kimsenin olmadığı bir vakit boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltın alındı. Basıl Dahır’ın emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini daha önceden amcasının oğlu ile nişanladıklarını ancak kardeşinin nişanı istemediğini bu yüzden kız kardeşini öldürdüğü öğrenildi. Katil zanlısı ağabey, 20 gün önceden cinayeti planlayarak işlediğini, annesi Fatıma Dahır’ı o gün 300 TL para vererek, "Sen git Adana’dan alışveriş yap” dediği ve annesini evden gönderdiği, baba Süleyman Dahır’ın ise o saatte işte olduğunu söylediği belirtildi. Cinayet zanlısı Basıl Dahır emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kozan Adliye Sarayı’na çıkarıldı. Katil zanlısı ağabeyin ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı