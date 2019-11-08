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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
'Kız Kardeşim Projesi' ile 11 bin kadının kendini geliştirmesine destek verildi - KIRKLARELİ

'Kız Kardeşim Projesi' ile 11 bin kadının kendini geliştirmesine destek verildi - KIRKLARELİ

"Kız Kardeşim Projesi" ile 11 bin kadının kendini geliştirmesine destek verildi - KIRKLARELİ - Tırdan genel ve detay görüntüler - Coca - Cola Türkiye Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Müdürü Tülin Kara Özger'in konuşması - Sezai Hazır'ın konuşması"Kız Kardeşim Projesi" ile 11 bin kadının kendini geliştirmesine destek verildi - Coca - Cola Türkiye Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Müdürü Tülin Kara Özger: - "Projemiz bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek, toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu"KIRKLARELİ (AA) - Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek için hazırlanan "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında il il gezen eğitim tırı, Kırklareli 'ne ulaştı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca Cola Türkiye'nin katkılarıyla yürütülen projenin eğitim tırı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na geldi.Coca - Cola Türkiye Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Müdürü Tülin Kara Özger, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, firma olarak 2020 yılına kadar dünya genelinde 5 milyon kadının ekonomik hayatta etkin şekilde yer almasını desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Özger, 2015'te hayata geçirilen proje kapsamında sunulan eğitimler ile kadınların ekonomik hayatta etkin şekilde yer alması için çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:"Projemiz bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek, toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. 2019 yılında ise 9 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Kırklareli 'nde bugüne kadar yaklaşık 300 kadın eğitimlerden faydalandı. Coca Cola Türkiye olarak, kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını ve ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak, toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesini desteklemeye devam edeceğiz."Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise kendi potansiyelini açığa çıkaran kadınların ekonomik hayata ve topluma katkılarının arttığını vurguladı.Teknolojinin her geçen gün daha da geliştiğini ifade eden Hazır, eğitim tırının 2019 yılı çalışmaları kapsamında Ordu, Trabzon, Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Isparta, Denizli, Aydın, Bursa ve Kırklareli olmak üzere 12 proje iline ulaşacağını kaydetti.
Programda Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile Kırklareli TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altınel de birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından, Proje Koordinatörü Uğurcan Top tarafından, 15 - 55 yaş arası kadınlara "Bilişim ve Finansal Bilinç" başlıklı eğitim verildi.

Salar Lyon Sparta 

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