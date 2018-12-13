Kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu... Beykoz'da ahşap binada çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti İzle

-İtfaiye

-Kardeşinin ağlaması

-Genel detay



( İSTANBUL )- Beykoz'da ahşap bir binada yangın çıktı- Dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti- Yaşlı adamın ölüm haberini alan kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu. İSTANBUL



- Beykoz'da ahşap bir binada çıkan yangında evde tek başına olan 69 yaşındaki yaşlı adam, dumanlardan etkilenerek hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölüm haberini alan kız kardeşi ise gözyaşlarına boğuldu. Olay, Beykoz Kanlıca Mahallesi Muhacirler Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 2 katlı ahşap bir binada yangın çıktı. O esnada evde yalnız olan 69 yaşındaki Mehmet Ali Mert, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri dumanlar içinde kalan evde yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. Daha sonra olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın hayatını kaybettiğini öğrenen kız kardeşi ise haberi alır almaz olay yerine geldi. Gözyaşlarına boğulan kadını çevredeki vatandaşlar teselli etti. (MB-ZA-

