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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Olay yerinden genel görüntü

Özel Kuvvet Polis Kız Kaçırma Güvenlik Önlemi Özel Hareket 

-İtfaiye ekiplerinden genel ve detay görüntüler
-Evden genel görüntüler
-Mahalleden genel ve detay görüntüler
-Özel harekat polislerinin detay görüntüleri

( ADANA )- Olay gerçekleştiği mahallede özel kuvvet timleri yoğun güvenlik önlemi aldı ADANA

- Adana’da iki aile arasında kız kaçırma konusu yüzünden çıkan kavgada bir kişinin evi kundaklandı. Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşılıklı komşu olan iki aile arasında kız kaçırma konusu yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra kavganın büyümesiyle ailelerden birisi diğer bir ailenin oturduğu evi ateşe verdi. Mahalleli ise durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Özel Hareket Timleri mahallede güvenlik önlemi aldı Olay mahalline gelen asayiş ve özel hareket ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise güvenlik önlemi altında yanan daireyi kısa sürede söndürdü. Dairede maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, evi yakan kişi ve kişileri kimliği belirleme çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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