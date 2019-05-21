Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Kız kaçırdığı iddia edilen kişinin evi kundaklandı - ADANA Video

Kız kaçırdığı iddia edilen kişinin evi kundaklandı - ADANA Video

- Olay yerinden detaylar - Özel harekat polislerinin olaya müdahalesi - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiKız kaçırdığı iddia edilen kişinin evi kundaklandıADANA (AA) - Adana 'nın Seyhan ilçesinde, komşusunun kızını kaçırdığı iddia edilen kişinin evi kundaklandı.İddiaya göre, Gülbahçesi Mahallesi'nde ikamet eden C.D, komşusunun kızı T.A'yı kaçırdı.Bunun üzerine telsizden söz konusu adreste bir ikametin yandığı ve silah seslerinin geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.Mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem alan güvenlik güçleri, sokakta toplanan kalabalığı dağıttı.
İtfaiye ekipleri 3 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangını kısa sürede söndürürken, polis ekipleri şüphelileri ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.Özel harekat polislerinin mahallede olası bir kargaşaya karşı bekleyişi sürüyor.

Güvenlik Güçleri Harekat Polisi Polis Ekipleri Kışla Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı