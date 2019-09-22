Kız kaçıran gence vahşice infaz...Barışma bahanesiyle eve çağrılan genç 15 bıçak darbesiyle öldürüldü Haberi

-cenazenin çıkarılması

-genç kızın teşhis için getirildiği adli tıptan çıkarılması



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te kız kaçıran bir genç, barışma bahanesiyle önce eve çağrıldı ardından ise götürüldüğü boş bir alanda 15 bıçak darbesi ile öldürüldü. İddiaya göre Gaziantep'te yaşayan 22 yaşındaki Muhammet Hıdeyo, 20 gün önce çok sevdiği R.A'yı kaçırarak, Vatan Mahallesi'nde kiraladığı bir evde yaşamaya başladı.

Çiftin izini bulamayan R..A'nın ailesi ise telefondan ulaştıkları gençleri barışmak amacıyla yemek hazırladıklarını söyleyerek, akşam yemeği için evlerine davet etti. Ailenin rızasını almak ve el öpmek için Umut Mahallesi'ne giden çiftten Muhammet Hıdeyo, ailenin erkek fertleri dışarıya çıkarıldı.Uzay Çatılı Pazaryeri'nin yanındaki boşluk bir alana götürülen genç, burada defalarca kez bıçaklanarak, yaralandı. Olayı gören vatandaşların kavga ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Muhammet Hıdeyo'nun öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan incelemelerde gencin 15 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Ailesi kentten kaçtı cenaze teşhis edilemedi Öte yandan yaşanan infazın ardından ölen gencin ailesinin kendilerine de saldırılmasından korkarak, kentten ayrılarak izlerini kaybettirdiği ileri sürüldü. Otopsi için Adli Tıp'a getirilen gencin cenazesi ise aileden kimsenin bulunamaması nedeniyle bir süre teşhis edilemedi. Genci sevgilisi teşhis etti Yaşanan cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri ise ilk incelemenin ardından ifadesine başvurmak üzere Muhammed Hıdeyo'nun kaçırdığı R.A'yı polis merkezine götürdü. Genç kız, savcılığın aileden kimseye ulaşamaması üzerine ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Göz yaşları içerisinde adli tıpa gelen R.A., çok sevdiği ve ailesi tarafından infaz edilen Muhammed Hıdeyo'nun cesedini teşhis etti. Polis olayın ardından R.A.'nın ailesinden 4 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

