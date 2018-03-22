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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kız isteme mevzusunda katliam yaptı: 5 ölü

Kız isteme mevzusunda katliam yaptı: 5 ölü

Olay yerinden detay

Jandarma Küçük Kız Güvenlik Önlemi Katliam Saldırı 

-Cenazelerin çıkarılışı
-Jandarmadan detay
-Ölenlerin fotoları

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de kız isteme mevzusu nedeniyle aralarında husumet olduğu iddia edilen şahıs ilk önce istediği kızın annesini, babasını ağabeyini öldürdü, köyden kaçmak isteyen şahıs daha sonra otomobilini istediği arkadaşını ve babasını da öldürerek kaçtı. Olay akşam saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyde yaşayan Fırat Y. aralarında kız isteme mevzusu nedeniyle husumet bulunan Fırat Y. Esen ailesinin yaşadığı evi av tüfeği ile basarak evde bulunan İbrahim Esen ile eşi Cennet ve oğlu Tarık Esen'e (50) ateş açarak öldürdü. Bu sırada evde bulunan ailenin 4 yaşındaki torunu evde saklandı. Cinayetleri gören küçük kız durumu annesine söyledi.

Anne ise durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Otomobili alamayınca baba ile oğlunu da öldürdü Esen ailesini katleden saldırgan olay yerinden uzaklaştıktan sonra köydeki bakkal dükkanına geldi. Köyden kaçmak isteyen şahıs burada dükkan sahibi Celal Koray ile oğlu Taylan Koray'dan otomobillerini istedi. Otomobili alamayınca alkollü olduğu iddia edilen Fırat Y. aynı av tüfeğiyle baba ile oğluna da ateş açarak öldürdü. da av tüfeği ile ateş açtı. Daha sonra zanlı bakkal sahibi Celal Koray'ın otomobiliyle kaçtı. 360 kilometre sonra yakalandı Olay yerine gelen jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı. Evlerinde saldırıya uğrayan İbrahim Esen, eşi Cennet ve oğulları Tarık Esen'in cesetleri ile bakkalda öldürülen Celal ve Taylan Koray'ın cesetleri inceleme sonrası Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öldürdüğü bakkal dükkanı sahibi Celal Koray'ın otomobilini alan şüpheli kaçtığı köyden 360 kilometre sonra Kahramanmaraş il sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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