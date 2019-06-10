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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi kamerada İzle

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi kamerada İzle

Zanlının bir evden darp edilerek çıkartılması

Cinsel İstismar Polis Merkezi Alabalık Kız Çocuğu Linç Girişimi 

-Zanlının darp edilmesi
-Polisin zanlıyı vatandaşların elinden alması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen kişiye linç girişimini polis önledi ADANA

- Adana'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şahsa linç girişimini polis önledi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bir şahıs kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırmasıyla mahalleli toplanıp şahsı yakaladı. Bazı vatandaşlar da polise haber verdi. Kızgın kalabalık polis gelinceye kadar şahsı darp etmeye başladı.
Vatandaş şahsı linç etmek isterken olay yerine gelen polis linç edilmek istenen kişiyi vatandaşların elinden aldı. Vatandaşların tekme ve tokatlarla darp ettiği zanlı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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