Kız çocuğu pet şişedeki turşuyla yardım kampanyaya katıldı

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-küçük kızın elinde getirdiği biberiye turşusunu özenle teslim etmesi

-başkan Sözen'in açıklaması



( ANTALYA ) ANTALYA



- Manavgat’ta gün boyunca aralıksız devam eden yağmur, Manavgat halkının “Elazığ için el ele yardım kampanyası” adı altında düzenlenen yardım kampanyasına yoğun ilgi göstermesini engelleyemedi. Vatandaşlar, battaniye, soba, giyecek ve benzeri yardımların yanı sıra evlerinde hazırladıkları turşu ve zeytinleri depremzedelere gönderirken, küçük bir kız çocuğunun yarım litrelik pet içerisinde getirdiği biberiye turşusunu montunun içerisinde saklayarak getirmesi dikkatlerden kaçmadı. Manavgat Belediyesi tarafından Elazığ’da meydana gelen depreme yardım için organize edilen kampanya için Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Özel Kalem Müdürü Hatice Sözen, Belediye Başkan Yardımcıları Levent Ardıç, İsmail Hakkı Ödevoğlu, Mustafa Ceylan, Halis Akkaya, CHP Manavgat İlçe Başkanı Av. Aliye Coşar, CHP Manavgat Kadın Kolları Başkanı Dilşat Taş, partililer ve Manavgat halkı adeta seferberlik başlattı. Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önündeki organizasyonda kısa bir açıklama yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgatlıların kampanyaya gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, “Elazığ için el ele Yardım Kampanyamız, yardımsever, paylaşımcı Manavgat halkımızın büyük ilgi ve desteğiyle başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Kentimizin dört bir yanından gelen vatandaşlarımız, karınca kararınca yardımlarını Manavgat Belediyesi ekiplerimize teslim ediyor. Halkımızın kampanyamıza gösterdiği göz yaşartıcı duyarlılığı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yaptığınız her kalem yardımlarınız, şahsım Şükrü Sözen ve Manavgat Belediyemizin güvencesinde Elazığ’daki depremzede vatandaşlarımıza birebir teslim edilecektir. Bu vesileyle deprem felaketini yaşayan tüm Elazığ ve Malatya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Gönderdiğimiz yardımlarımızın yaraları bir nebze olsa sarmasını diliyorum” dedi.





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