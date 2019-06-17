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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kız arkadaşını silahla vurarak öldürdü ardından intihar etti

Kız arkadaşını silahla vurarak öldürdü ardından intihar etti

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Polis Kız Arkadaş Bild 

-Olay yeri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’de Yalçın K. adlı şahıs, kız arkadaşı Firdevs S.’yi başından silahla vurarak öldürdü. Ardından kendi bileklerini kesen şahıs, Firdevs S.’nin cesedinin yanında başına bir el ateş ederek intihar etti. Dehşet verici olay, komşuların evden gelen kokular üzerine polise ihbarda bulunmasıyla 2 gün sonra ortaya çıktı. Pendik Harmandere Mahallesi Petek Sokak’ta bulunan bir evde geçtiğimiz Cumartesi günü dehşet verici bir olay yaşandı. İddiaya göre Yalçın K. (26) adlı şahıs, o sırada aynı evde bulunan kız arkadaşı Firdevs S.’yi (29) henüz bilinmeyen bir sebeple başından silahla vurarak öldürdü. Yalçın K. daha sonra kendi bileklerini jiletle kesti. Öldürdüğü kız arkadaşının cesedinin yanına giden şahıs, silahını bu kez kendi şakağına dayayarak tetiğe bastı. Olayın yaşandığı evden gelen pis kokuları fark eden komşular durumu polise bildirdi. Kapısı içeriden kilitli olan evin kapısının açılmasıyla dehşet verici olay ortaya çıktı. (HA-EY
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