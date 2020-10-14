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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kız arkadaşını kalbinden vurarak öldüren şahıs intihar etti

Kız arkadaşını kalbinden vurarak öldüren şahıs intihar etti

Olay yerinden görüntü

Kız Arkadaş Gesi Sağlık Ekipleri 

-Polislerin görüntüsü
-Olay yeri inceleme görüntüsü ve detaylar

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi’nde kız arkadaşını öldürdükten sonra kafasına ateş ederek intihar etti. 2 kişi hayatını kaybetti. Olay; akşam saatlerinde Düzce’nin Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi 7. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kemal Anıl Şenol (30) isimli şahıs kız arkadaşının yaşadığı eve geldi. Evde bulunan kız arkadaşı Mahide Güneş Anıl'ın(25) kalbine ateş ederek öldürdü. Ardından da kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri Mahide Güneş Anıl’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediler. Ağır yaralandığını fark eden sağlık ekipleri yaralı Kemal Anıl Şenol’u ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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