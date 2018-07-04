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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kız arkadaşını görmeye geldiği Adana'da kanalda kayboldu Haberi

Kız arkadaşını görmeye geldiği Adana'da kanalda kayboldu Haberi

Sulama kanalı görüntüsü

Boğulma Tehlikesi Kız Arkadaş Polis Merkezi Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri 

-Deniz polisi görüntüsü
-Deniz polisinin kanala girmesi
-Arama yapması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA - HD)- Mersin'den kuzeniyle birlikte Adana'daki sevgilisini görmeye gelen bir kişi serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu ADANA

- Mersin'den kuzeniyle birlikte Adana'daki sevgilisini görmeye gelen bir kişi serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp isimli bir kişi kuzeni ile birlikte Mersin'den Adana'ya kız arkadaşını görmek için geldi. Eyüp sevgilisini beklerken hava çok sıcak olduğu için kuzeniyle birlikte sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen kuzenlerden Eyüp boğulma tehlikesi atlattı. Kuzeni onu kurtarmak istedi ancak kısa sürede Eyüp suda kayboldu. Bunun üzerine olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler deniz polisine haber verdi. Kanala gelen deniz polisi dalgıç kıyafeti giyerek genci aramak için sulama kanalına girdi. Genci arama çalışmaları devam ediyor. Eyüp'ün kuzeni ise polis tarafından ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. (FKE-
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