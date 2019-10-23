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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü - TEKİRDAĞ Video

Kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü - TEKİRDAĞ Video



GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ: - Olay yeri - Ekiplerin olay yerinde incelemelerde bulunmasıTartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını bıçakladı.Alınan bilgiye göre Ayhan D. (40), Zafer Mahallesi'ndeki boş bir arazide, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Nuran Gökalp'i (39) bıçakla yaraladı.Gökalp, olay yerinde hayatını kaybetti.İhbar üzerine polis ve mahalle bekçileri Ayhan D.'yi gözaltına aldı.Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.Gökalp'in cesedi savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Şüpheli Ayhan D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis Kız Arkadaş Polis Ekipleri 

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