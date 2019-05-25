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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kız arkadaşından ayrılıp köprüye çıktı, polis atlamadan kurtardı Video

Kız arkadaşından ayrılıp köprüye çıktı, polis atlamadan kurtardı Video

olay yerinden görüntü

Polis Kız Arkadaş Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-gencin kurtarılma anı
-genel ve detay görüntüler

( BURSA )- Kız arkadaşından ayrılıp intihar etmek isteyen genci polis kurtardı BURSA

- Bursa’da kız arkadaşından ayrılan bir genç çıktığı köprüden atlayarak intihar etmek istedi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınmasının ardından genci ikna etmeye çalışan polis ekipleri, tam atlayacağı sırada genci tutarak intihar etmesini engelledi. Olay merkez Yıldırım ilçesi Irgandı Köprüsü altında bulunan bir başka köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kız arkadaşından ayrılan Özay K. (22) köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Özay K.’yi gören vatandaşlar olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler köprünün aşağısına branda açarken polis de genci ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan ve inmeye yanaşmayan Özay K. tam aşağıya atlayacağı sırada ekipler Özay K.’yi kollarından tutarak yukarı çekmeyi başardı. Özay K. olay yerinde yapılan sağlık muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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