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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Kıymayı hazır almayın, gözünüzün önünde çektirin' - ANTALYA Video

'Kıymayı hazır almayın, gözünüzün önünde çektirin' - ANTALYA Video

"Kıymayı hazır almayın, gözünüzün önünde çektirin" - ANTALYA - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı'nın makinede kıyma çekmesi - Osman Yardımcı'nın açıklamaları - Çekilen kıyma"Kıymayı hazır almayın, gözünüzün önünde çektirin" - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı: - "Hiçbir yerde kesinlikle çekilmiş hazır kıyma almayın, gözünüzün önünde çektirin"ANTALYA (AA) - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, hiçbir yerde kesinlikle çekilmiş hazır kıyma almayın, gözünüzün önünde çektirin." dedi.
Yardımcı, yaptığı açıklamada, insan vücudunda hücreleri yenileyen B12, A, B, D vitaminleri, kalsiyum ve fosfor maddesinin sadece ette bulunduğunu söyledi.

Kırmızı et tüketiminin önemine işaret eden Yardımcı, et, özellikle kıyma satın alırken dikkat edilecek püf noktaları olduğunu bildirdi.Hazır hiçbir ürünü önermediklerini vurgulayan Yardımcı, "Hiçbir yerde ister market ister kasap olsun kesinlikle çekilmiş hazır kıyma almayın, gözünüzün önünde çektirin." diye konuştu.
Yardımcı, ucuz etin sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

Dera İnsan Vücudu Market Bild Hazır Kıyma 

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