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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kıyma makinesine kaptırdığı elini itfaiye kurtardı Haberi

Kıyma makinesine kaptırdığı elini itfaiye kurtardı Haberi

İtfaiye ekipleri kurtarma çalışması

İlk Müdahale Hastane Kıyma Makinesi Dinlenme Tesisi Sağlık Ekipleri 

-Şahsın çıkartılan elinin görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da bir kişi elini kıyma makinesine kaptırdı. Şahsın eli itfaiye ekiplerinin tarafından yapılan müdahaleyle kurtarıldı. Olay, Aksaray-Adana Karayolundaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisin restoran bölümünde işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Cevat İbrahimi (23), et çekmeye çalıştığı sırada bir anlık dalgınlığı sonucu elini kıyma makinesine kaptırdı. Mesai arkadaşları tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparken, yaralı işçi elinin sıkıştığı kıyma makinesi ile birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada itfaiye ekiplerinden şahsın elinin makineden çıkartılması için yardım istendi. Bunun üzerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hastaneye gelerek çalışma yaptı. Çalışma sonrası Cevat İbrahimi'nin eli sıkıştığı yerden kurtarıldı. İbrahimi'nin iki parmağının koptuğu ortaya çıkarken, hastanede tedavi altına alındı. (YC-FM-
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