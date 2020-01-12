Kıyıya akın eden balıkları kasalarla yakaladılar

-Mustafa Öztemiz’in konuşması

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( KONYA ) KONYA



- Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde, Karabatak kuşu sürüsünden kaçarken kıyıda sazlıklar arasında mahsur kalan balıklar, balıkçılar tarafından kasalara doldurularak avlandı. Gölde balıkçılar için son dönemde önemli bir gelir kaynağı haline gelmeye başlayan Çin sazanı balıkları, sürüler halinde İçerişehir Mahallesi kıyısındaki sığ sularda görülünce balıkçılar tarafından fark edildi. Su yüzeyindeki balıkları gören balıkçılar, boy çizmelerini giyerek göl sularına girdi. Ağlarla balıkların bulunduğu alanı çeviren balıkçılar, kasalarla ya da elleriyle avladıkları balıkları toplayarak evlerine ya da satış merkezlerine götürdü. Bazı balıkçılar ve fotoğraf tutkunları da yaşanan bu ilginç anları cep telefonlarıyla video çekimi yaparak kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kuş fotoğrafçısı Mustafa Öztemiz, yaptığı açıklamada, göl kıyılarında devamlı olarak hobi olarak kuş fotoğrafları çektiğini belirterek, “Yine fotoğraf çekimi yaparken kıyıda bir kalabalığın olduğunu fark edince oraya doğru yöneldim. Baktım balıkçılar orada kovalarla, kasalarla balık tutuyor” dedi.

Kıyıda Karabatak sürüsünden kaçan balıkların kenarlara akın ettiğini belirten Öztemiz, “Daha sonra balıkçı arkadaşın birisi fark edince eşiyle birlikte buraya geldi. Önce etrafını sardılar ağla balıkların. Sonra kovayla, kasayla balıkları yakaladılar. Bize eskiden söylerlerdi, ‘Beyşehir Gölü’nde eskiden kovalarla Göğce balığı yakalarlar’ diye. O görüntüleri 2020’de tekrar yaşamış, görmüş olduk. İlginç bir görüntü oldu, ben da kaydettim” ifadelerini kullandı.



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