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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kıvanç Tatlıtuğ, küçük Can ile caretta carettaları denizle böyle buluşturdu

Kıvanç Tatlıtuğ, küçük Can ile caretta carettaları denizle böyle buluşturdu

Caretta carettaların kumdan çıkarılması

Deniz Kaplumbağaları Caretta Caretta Diyalog Yavru Caretta Salda 

-Denize yürüyen caretta carettalar
-Tatlıtuğ ile Can arasındaki diyalog
-Genel ve detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oyuncu arkadaşlarıyla beraber Antalya'da yavru caretta carettaların denize ulaşmasını sağladı. Tatlıtuğ'a Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın oğlu Can da eşlik etti. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde yavru caretta carettanın denize ulaşmasını sağladı. Kıvanç Tatlıtuğ'un marka yüzü olduğu giyim firması tarafından 2014 yılından beri Ekolojik Araştırmalar Derneği ile "Indigo Turtles" adlı proje yürütülüyor. Tatlıtuğ ve eşi, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının korumaya alınmasının amaçlandığı proje kapsamında geçtiğimiz yıl kampa katıldı.
Tatlıtuğ ve Dizer, 2 günlük kampta, kumsaldaki 64 yavru kaplumbağayı tek tek yuvalarından çıkarıp, denize ulaşmasını sağladı. Duyarlı oyuncu Tatlıtuğ, bu yıl ise eşi ve oyuncu arkadaşları Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'yla birlikte yavru caretta carettaların kumdan çıkmasına ve denize ulaşmasına yardımcı oldu. Keyifli anlara Sedef ve Kıvanç çiftinin oğulları Can Kasabalı da eşlik etti. Kıvanç Tatlıtuğ, Can'a kumu kazarken hareketlilik olduğunu ve kazdıkları noktada caretta caretta olabileceğini söyledi.

Tam o sırada Tatlıtuğ'un eline gelen yavru caretta carettalar ekibi sevince boğdu. Can, yavruların sahilden yürüyerek denize ulaşmasını izledi.
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