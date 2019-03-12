Kitapların taşınması için insan zinciri oluşturuldu

-Öğrencilerin oluşturduğu insan zinciri ile kitapların taşınması

-Rektör Süleyman Özdemir'in kütüphanedeki raflara kitapları yerleştirmesi

-Öğrencilerle rektörün toplu selfie çekimi



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan yeni kütüphane binasının kitapları insan zinciri oluşturularak taşındı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Kitapları, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in de katıldığı etkinlik ile Üniversite'nin Yeni Merkez Kütüphanesindeki yerlerine insan zinciri oluşturularak taşındı. Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel, Prof. Dr. Suat Uğur ve Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş ile Genel Sekreter Cihangir Boz’un yanı sıra çok sayıda üniversite öğrencisi ve personelinin de katıldığı insan zinciri oluşturma etkinliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Orhan’ın öncülüğünde gerçekleşti. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının koordinasyonuyla gerçekleşen etkinliğe, Üniversite'nin Genç Kızılay Topluluğu, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu, Maliye Topluluğu, Uluslararası İlişkiler Topluluğu, Siyasal Bilgiler Topluluğu, Yönetim ve Liderlik Topluluğu ile Genç Türkiye Topluluğu üyeleri de destek verdi. Etkinlikte, insan zinciri oluşturularak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin kitapları, Üniversite Merkez Yerleşkesi’nin zemin katında bulunan mevcut kütüphaneden, açılışı geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen ve üçüncü katta bulunan Yeni Merkez Kütüphaneye taşındı. Gerçekleşen etkinlikte söz alan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, “Açılışını geçen hafta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun onurlandırdığı bir törenle gerçekleştirdiğimiz Yeni Merkez Kütüphanemizin kitaplarını da öğrencilerimiz ve personelimizle birlikte el birliğiyle taşıyoruz. Bu bizim için de oldukça anlamlı ve tarihi bir olay. Yaklaşık 500 öğrencimizin yararlanabileceği, daha büyük, daha ferah, daha güzel ve daha zengin bir kütüphane oluşturduk. Sizlerin de yardımıyla Eski Merkez Kütüphanemizi tamamen boşaltarak Yeni Merkez Kütüphanemizi doldurmuş oluyoruz. Bu vesileyle tekrardan Yeni Merkez Kütüphanemizin, öğrencilerimize, personelimize, Üniversitemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Düzenlenen insan zinciri oluşturma etkinliği, kitapların Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yeni Merkez Kütüphanesinin raflarındaki yerlerini almasının ardından, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in etkinliğe katılan üniversite öğrencileri ve personeliyle toplu hatıra selfiesi çekmesiyle sona erdi.

