Kitap ve tarihi mekanlara kitap okuyarak dikkati çektiler - KARS
- Öğrencilerin tarihi yerlerde kitap okuması - Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden Havva Etyemez ile röportaj - KYK personeli Gökhan Ahmetoğlu ile röportaj - Öğrenci Sema Şahin ile röportaj Kitap ve tarihi mekanlara kitap okuyarak dikkati çektiler - Kars 'ta, KYK İl Müdürlüğünün öncülüğünde yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, tarihi mekanlar ve okuma alışkanlığına dikkati çekmek isteyen üniversite öğrencileri etkinlik gerçekleştirdiKARS (AA) - Kars 'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğünün öncülüğünde yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, üniversite öğrencileri kentin tarihi mekanlarında kitap okudu.Kütüphane Haftası dolayısıyla bir araya gelen üniversite öğrencileri, tarihi mekanlar ve okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin tarihi mekanlarında etkinlik gerçekleştirdi. Kars Kalesi, Fethiye Camisi, Taş Köprü, Evliya Camisi, 12 Havariler Kilisesi (Kümbet Camisi) gibi tarihi mekanlarda kitap okuyan öğrenciler, okuma alışkanlığının ve tarihi mekanların önemine dikkati çekti.Kafkas Üniversitesi (KAÜ) öğrencilerinden Havva Etyemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla tarihi yerlerde kitap okuduklarını ifade ederek, "Kitap okumayı seviyoruz, bu etkinlikle tarihi alanları da canlandırıyoruz." dedi. Öğrenci Sema Şahin de kitap okumanın üniversite ve toplumun bilinçlenmesi açısından faydalı olduğunu anlatarak, "Toplum olarak kitap okumaya çok alışkın değiliz. Gelen geçen vatandaşların etkinliği benimsemeleri, kitap okuma alışkanlığının öne çıkması açısından etkinlikler yapıyoruz. Vatandaşlar ilk başta farklı bakışlar sergiliyor fakat zamanla alışıyor." diye konuştu. KYK personeli Gökhan Ahmetoğlu da Kars 'ın tarihi mekanlarında kitap okuyarak farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Etkinlik öncesi öğrencilere kitap okumanın önemini anlattık. Öğrencilerimiz de tarihi mekanları gezip kitap okudu." diye konuştu.