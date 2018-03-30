Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kitap ve tarihi mekanlara kitap okuyarak dikkati çektiler - KARS

Kitap ve tarihi mekanlara kitap okuyarak dikkati çektiler - KARS

- Öğrencilerin tarihi yerlerde kitap okuması - Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden Havva Etyemez ile röportaj - KYK personeli Gökhan Ahmetoğlu ile röportaj - Öğrenci Sema Şahin ile röportaj Kitap ve tarihi mekanlara kitap okuyarak dikkati çektiler - Kars 'ta, KYK İl Müdürlüğünün öncülüğünde yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, tarihi mekanlar ve okuma alışkanlığına dikkati çekmek isteyen üniversite öğrencileri etkinlik gerçekleştirdiKARS (AA) - Kars 'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğünün öncülüğünde yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, üniversite öğrencileri kentin tarihi mekanlarında kitap okudu.Kütüphane Haftası dolayısıyla bir araya gelen üniversite öğrencileri, tarihi mekanlar ve okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin tarihi mekanlarında etkinlik gerçekleştirdi. Kars Kalesi, Fethiye Camisi, Taş Köprü, Evliya Camisi, 12 Havariler Kilisesi (Kümbet Camisi) gibi tarihi mekanlarda kitap okuyan öğrenciler, okuma alışkanlığının ve tarihi mekanların önemine dikkati çekti.Kafkas Üniversitesi (KAÜ) öğrencilerinden Havva Etyemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla tarihi yerlerde kitap okuduklarını ifade ederek, "Kitap okumayı seviyoruz, bu etkinlikle tarihi alanları da canlandırıyoruz." dedi.
Öğrenci Sema Şahin de kitap okumanın üniversite ve toplumun bilinçlenmesi açısından faydalı olduğunu anlatarak, "Toplum olarak kitap okumaya çok alışkın değiliz. Gelen geçen vatandaşların etkinliği benimsemeleri, kitap okuma alışkanlığının öne çıkması açısından etkinlikler yapıyoruz. Vatandaşlar ilk başta farklı bakışlar sergiliyor fakat zamanla alışıyor." diye konuştu.
KYK personeli Gökhan Ahmetoğlu da Kars 'ın tarihi mekanlarında kitap okuyarak farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Etkinlik öncesi öğrencilere kitap okumanın önemini anlattık. Öğrencilerimiz de tarihi mekanları gezip kitap okudu." diye konuştu.

Farkındalık Sosyal Sorumluluk Projesi Öğrenciler Tarihi Mekan Sosyal Sorumluluk 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı