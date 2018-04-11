Kitap sevgisini bedenleriyle anlattılar - SİVAS Haberi
- Okuldan detay - Okulun müdürü Savaş Korkmaz'ın açıklaması - Öğrencilerin bedenleriyle "Bir Hediyem Var" yazmasıSKitap sevgisini bedenleriyle anlattılarSİVAS (AA) - Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, okulun bahçesinde vücutlarıyla "Bir Hediyem Var" yazarak bin 200 kitabı karşılıklı hediyeleşti.Okumanın önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler ve öğretmenleri, okulun bahçesinde "Bir hediyem var." yazdı.Daha sonra birbirlerine kitap hediye eden öğrenciler ve öğretmenler, bahçede bir süre okuma yaptı.Okulun müdürü Savaş Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin son 3 yıldır okuma etkinliğine ciddi anlamda katkı sağladığını söyledi.
Bu yıl da "Bir hediyem var" etkinliğiyle okumanın önemine dikkati çekmeye çalıştıklarını aktaran Korkmaz, "Son derece anlamlı bir çalışama olduğunu düşünüyorum. Başta öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile okul aile birliğimize çok teşekkür ediyorum." dedi. Okuyan, sorgulayan bir nesil yetiştirmek istediklerini dile getiren Korkmaz, çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutladı.