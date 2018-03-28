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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kitap sevgisi sokağa taştı - DÜZCE Haberi

Kitap sevgisi sokağa taştı - DÜZCE Haberi

- Okuma şenliğinden detaylar - Düzce Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak'ın açıklamaları - İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in açıklamalarıKitap sevgisi sokağa taştı - "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla Düzce , Kocaeli ve Zonguldak'ta, binlerce öğrenci ve vatandaş, sokaklarda kitap okuduDÜZCE/KOCAELİ/ZONGULDAK (AA) - Düzce , Kocaeli ve Zonguldak'ta kitap okuma alışkanlığına dikkati çekmek isteyen öğrenci ve vatandaşlar, sokakta kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Düzce Anıtpark Meydanı'ndaki etkinlikte, İl Halk Kütüphanesi tarafından dağıtılan kitaplar, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından okundu. Düzce Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak, burada yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütüphaneler Haftası dolayısıyla "Sessiz Okuma" etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Okumanın yaşı, yeri ve zamanın olmadığını vurgulayan Budak, "Okumak için sadece boş ve serbest zaman olması gerekmiyor. Okumak için zaman ayırmak gerekir." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise katılımdan oldukça memnun olduklarını vurgulayarak, "Çocuklarımız ile kitap okumanın zaten farkındayız ancak toplumda bir farkındalık oluşturmak için Kültür Müdürlüğümüz ile bu etkinliği düzenledik." diye konuştu.
Yarım saat süren etkinlikte çocuklar ve vatandaşlar, kurulan sandalye ve banklara oturarak kitap okudu.

Kitap Okuma Farkındalık Öğrenciler 

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