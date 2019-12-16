Kitap okuma kampanyasında 1 milyon sayfayı geçtiler

--Kaymakam Çiçek öğrencilerle sohbet

--Kaymakam Çiçek röportaj

--Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Halil Er açıklaması



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Emet Kaymakamlığınca başlatılan "Cumhuriyet’ten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 Sayfa Aç" kitap okuma projesine 2331 öğrencinin katıldığı ve bugüne kadar 1 milyon sayfa kitap okunduğu bildirildi.

29 Ekim 2019 Cumhuriyet bayramında başlayan kitpa okuma kampanyasında 23 Nisan 2010 Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramına kadar en az 2023 sayfa kitap okuyan öğrenciler Tarih ve kültür gezileri ile ödüllendirilecekler. Her hafta bir okulda gerçekleştirilen okuma saati etkinliği bu hafta İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Müftüsü İsmail Çınar, Emet PTT Müdürü Halil Er, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Kitap Okuma Proje Koordinatörü Deniz Macit, Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle birlikte 15 dakika kitap okuyan protokol daha sonra kitaplar üzerine çocuklarla sohbet gerçekleştirdi. Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, 2761 öğrenci bulunan Emet ilçesinde 2331 öğrencinin direk kampanyaya katıldığını, ve Kasım ayı sonu itibarı ile bugüne kadar 1 milyon sayfa kitap okunduğunu ifade etti.

Kaymakam Çiçek,”Aradaki fark ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizden dolayı oluşuyor. Hemen hemen tüm öğrencilerimiz kampanyaya katılmış bulunuyor. Bu kampanyanın en sevindirici yanı ise paydaş olarak okuma etkinliğine velilerimizinde katılmasıdır. 23 Nisan 2020 tarihine kadar 5 milyon sayfa kitap okuma hedefine ulaşmayı bekliyoruz. Projenin etkin bir şekilde yürütülmesi adına özverili çalışmalarından dolayı ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ve proje ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum”dedi.

Kitap okuma kampanyası programına katılan Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Halil Er, yaptığı açıklamada, ''Dernek olarak bu kampanyaya destek veriyoruz. Kampanya çerçevesinde gerek öğrencilerin, gerekse öğrenci velilerinin kitap okuma konusundaki gayretlerini görmek bizleri mutlu ediyor. İlçe Kaymakamlığı, İlçe milli eğitim müdürlüğü ve proje ekibine teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.



loading...