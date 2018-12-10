Kitap fuarına yoğun ilgi - VAN Haberi

- Fuar binasının dış genel planı - Fuarın içindeki kalabalık - Fuarın ziyaretçileriyle röportajVAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Van Kitap Fuarı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar Kongre Merkezinde açılışı gerçekleştirilen fuar, hafta sonunda binlerce okuru ağırladı.Türkiye genelinden 150 yayınevi ve 150'den fazla yazarın yer aldığı fuar, Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyor.Şiir dinletileri, panel, söyleşi ve imza günlerinin düzenlendiği fuarda okuyucular sevdikleri kitapları da yazarlarına imzalatma imkanı buluyor.Kitap fuarının organizasyonunu yapan Eylül Fuarcılık Genel Koordinatörü Remzi Çayır, yaptığı değerlendirmede, geçen yıl 100 yayınevi ile fuar alanında yer aldıklarını ifade ederek, sayının bu sene 150'yi aştığını anımsattı.Fuar ziyaretçilerinden Nermin Erol ise özellikle çocuklara yönelik zengin kitap seçeneklerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Burada kırtasiyelerdeki fiyatının neredeyse yarısına kitapları temin edebiliyoruz. Sevdiğim, takip ettiğim birçok yazarın kitaplarını imzalatıp alabiliyoruz. Çok zengin ve geniş bir kitap içeriği var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. Fuar alanını gezen öğrencilerden Veysel Kılınç da aradığı tüm kitapların stantlarda bulunduğunu, fiyatlarının da uygun olduğunu ifade ederek, geçen yıla göre yeni yayın evlerinin fuara zenginlik kattığını belirtti. Panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyeleri gibi birçok kültürel etkinliğin yer aldığı fuar, 16 Aralık Pazar gününe kadar açık olacak.