Kitap Fuarı’na insan seli havadan görüntülendi Haberi

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 37’nci Uluslararası Kitap Fuarı’na gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu izdiham havadan görüntülendi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 37’nci Uluslararası Kitap Fuarı’nda bitmesine bir gün kala yine insan seli yaşandı. Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu vatandaşlar metrobüs başta olmak üzere toplu taşıma araçları ile fuarın olduğu alana geldi. Özel araçları ile fuar alanına gelen vatandaşlar nedeniyle de E-5’te uzun araç kuyrukları oluştu. Fuarın yarın da devam edeceği öğrenilirken, vatandaşların metrobüs köprüsünde oluşturduğu izdiham havadan görüntülendi. Öte yandan bazı vatandaşların tehlikeye aldırmadan E-5’te yolun karşısına geçmesi de kameralara yansıdı. Fuara gitmek isteyen bir öğrenci her yıl geldiğini ifade ederken bir diğer öğrenci ise yoğunluğa rağmen fuara girmek istediğini belirtti.



