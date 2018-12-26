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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kitap ağacı ile okumaya dikkati çekiyorlar - AFYONKARAHİSAR Haberi

Kitap ağacı ile okumaya dikkati çekiyorlar - AFYONKARAHİSAR Haberi

- Kütüphaneden görüntü - Kitap ağaçtan görüntü - Kütüphane sorumlusu Mevlüt Tunç'un konuşması - Bir öğrencinin konuşması - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde oluşturulan kitap ağacı sayesinde, okuma oranın artırılması hedefleniyorAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde "kitap ağacı" ile okuma oranının artırılması hedefleniyor.İlçe Halk Kütüphanesinde, kitapların ağaç formu oluşturacak şekilde üst üste konulduğu, renkli ışıklar ve objelerle süslü "kitap ağacı" ile okuma konusunda farkındalık yaratılmaya çalışılıyor.Kütüphane sorumlusu Mevlüt Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl aralık ayında oluşturdukları kitap ağacı sayesinde, üye sayısını artırdıklarını ve daha fazla kişiye kitap okuma alışkanlığı kazandırdıklarını söyledi.

Özellikle çocuklar ve gençleri kitap okumaya teşvik etmek istediklerini belirten Tunç, şöyle devam etti:"Çocuklarımıza, yetişkinlerimize ve öğrencilerimize kütüphaneyi, kitapları daha çok sevdirebilmek ve okuma alışkanlığını kazandırmak için bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu uygulamayı geçen yıl yaptığımızda üye ve okuma sayısında fark edilir seviyede bir artış yakaladık. Kitap ağacı uygulamasını bu yıl tekrar yaptık. Kitap ağacını gören öğrencilerimiz, bunu okulda arkadaşlarına anlatıyor. Ağacı duyan daha fazla öğrenci buraya geliyor."Üniversite sınavlarına hazırlanan İsmail Ulak Yeşilyurt da kitap ağacının dışarıdan ilgi çekici olduğunu ve merak ederek kütüphaneye geldiğini anlattı.

Kitap Okuma Kütüphane Okuma Oranı Farkındalık Öğrenciler 

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