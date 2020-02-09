- Kışlık sebze fiyatları üreticinin yüzünü güldürmedi İzle

-Kışlık sebzelerin Tır’a yüklenmesi

-Sebzeler işçiler tarafından kasalara koyulması

-Türbe Mahallesinden üretici Sezai Ayhan konuşması

-Koşu Mahallesinden üretici Şaban Kaçan konuşması

-Kabzımal Ali Akbulut konuşması



( SAMSUN - ÖZEL) Kışlık sebze fiyatları üreticinin yüzünü güldürmedi-Ürün çok fiyat düşük SAMSUN



- Türkiye'nin sayılı ovalarından biri olan Bafra Ovasında birçok türde kışlık sebze yetiştirilerek Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor. 110 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi yapılan Bafra Ovasında çiftçiler, kışlık sebze fiyatlarının kendilerini tatmin etmediğini söyledi.



Üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksek oluşu ve buna karşılık sebze fiyatlarının düşük olmasından şikayet ederken, kabzımallar da kontrolsüz ürün ekimi ile bol olmasından dolayı kışlık sebzelere talebin azaldığını söylediler. Başta Ankara , İstanbul olmak üzere Türkiye'nin pek çok bölgesinde alıcı bulan ürünlerin bu sezon birçok bölgede ciddi oranda ekilmesi ve ovada kontrolsüz ekilmesi nedeniyle fiyatların tatmin edici olmadığını ileri sürdüler. Türbe Mahallesinden üretici Sezai Aydın, “ Bu sene kışlık sebzeler çiftçinin yüzünü güldürmüyor. Gerçi sebze olayı arz talep meselesi fazla oldu mu satılmaz, kıt olduğunda satılır. Bunda hükumetin veya bir başka birisinin yapacağı bir şey yok. Ama hükumetin yapacağı tek şey var mazot, gübre ,ilaç , tohum gibi şeylerde yardımcı olabilir diğer şeylerde yapacağı bir şey yok. Geçen sene piyasa yüksekti mal azdı, tonaj yoktu. Bu sene tonaj var mal bol bu seferde para etmiyor.” Koşu Mahallesinden üretici Şaban Kaçan, “Kışlık sebze fiyatlarından şu ana kadar memnun değiliz. Kırmızı lahana, beyaz lahana para etmedi. Karnabahar ’da normal bir fiyat var. Sonumuz ne olacak şu an belli değil, zarardayız. Bizim maliyetlerimiz çok yüksek. Yaklaşık dönüme 3 bin lira masrafımız oldu. Geçen sene ile mukayese yaparsak hiç tutturamayız. Bizim işimiz tamamen hava ile ilgili izin verirse alırsın izin vermezse alamazsın. Kışlık sebzeden memnun değiliz, yazdan da memnun değiliz. Karpuz ektik zarar ettik. Peşinden lahanalarda da aynı zarar. Kırmızı lahana hala 60 kuruş, 70 kuruş. Bunun maliyeti 800 lira bin lira. Fiyatların düşmesi de hava durumuna ve çok ekim “ Kabzımal Ali Akbulut , “ Bizim işimin Bafra'nın malını yurt içine sevk etmek. Ankara , İstanbul , Karadeniz sahiline. Bu sene karnabar ile brokoli üreticiyi memnun edecek derecede diğer beyaz lahanadır, pırasadır, kırmızı kelem hava şartlarından dolayı fiyat olarak düşük. Artı Türkiye’de gıda maddesi fazla .Sebze fazla geliyor. Adana , Mersin, Bursa, İzmir’de karnabahar çıktı bollaştı burada fiyat düştü. Türkiye’de gıda maddeleri fazla, maliyetler yüksek köylü vatandaşı kurtarmıyor. Buna önlen İlçe Tarım, Ziraat Odası, Zirai Donatım bunlar ekimleri kontrol etmesi lazım. 250 dönüm civarında bir yer yapıyorum. Hiçbir sefer gelip te kim ne yapıyor diye bakan yok, kontrolsüz ekim var. Kim ne kadar karpuz ekecek , kim ne kadar kavun ekecek, kim ne kadar biber ekecek hiç belli değil. Herkes kendi halinde. Ben İstanbul'a mal yapıyorum. Bura da 600 kuruş kırmızı lahana. Bunun 400 kuruş masrafı var. Biz İstanbul'a komisyona mal yapıyoruz zarar ediyoruz. Şu lahana 1 liraya satılıyor. Ama pazarda 3 lira olabiliyor. Biz onuncu ayda İstanbul'a başlarız dördüncü aya kadar mal yaparız. Yani yüzde 12 komisyon alacağız bunun yüzde 5’i bize kalırsa Allah bereket versin diyoruz, oda kalmıyor"dedi.





loading...