Kışlık patates soğan alırken dikkat

-Pazar esnafı Osman Şahin'in konuşması

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( ESKİŞEHİR )- Pazar esnafı Mürsel Boran:- "Patates ve soğan stoklamak için henüz erken"- "Fiyatların düşeceğini tahmin etmiyorum" ESKİŞEHİR



- Eskişehir'de kışlık patates sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar patates ve soğan stoğu yapmaya başlarken, pazar esnafı ise vatandaşların stok yapmak için acele etmemeleri gerektiğini belirtti.

Patates ve soğandaki muhtemel verim düşüklüğü dolayısıyla artması beklenen fiyatlar vatandaşın stok yapmasına yol açıyor. Pazar esnafından Mürsel Boran ise patates ve soğan rekoltesinin gidişatının Kasım'dan sonra kışlık patatese geçildiğinde belli olacağını belirterek, stok yapmak için henüz erken olduğunu ifade etti.

Boran, "Stoklamaya gerek yok benim gördüğüm kadarıyla. Stoklarsa da bunu düzgün bir şekilde stoklarsa faydalı. Yani alıp bunun yüzde 30-40'ını çöpe atarsa, ürünü koruyamazsa o zaman stoklamasının bir faydası yok. Bunun maliyeti daha yüksek olur. Kullanabileceği, tüketebileceği kadar alırsa daha sağlıklı olur bence. Stoklamaya gerek yok çünkü şu anda stoklamayı evde yapamıyorlar evler çok sıcak olduğundan dolayı. Ürün nemleniyor, nemlendiği için de çok çabuk bozuluyor. Yazlıkta söylenen bu sene rekoltenin yüksek olduğu, üretimin fazla olduğu. Kışlığa göre yazlık çok fazla dayanmaz, yani on birinci ayın sonuna kadar kullanabilirsiniz. Ondan sonra kışlıklar girer devreye" ifadelerini kullandı. "Kışlık patates sezonu 1 ay sonra başlıyor, şu an çuvalla almak mantıklı değil" Rekoltenin düşük olduğunun söylendiğine dikkat çeken Boran, verim düşükse kasım sonrasında fiyatların artacağını belirtti.

Mürsel Boran, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Söylendiğine göre rekolte yani verim bizde düşük. Eğer öyle ise fiyatlar kasımdan sonra biraz daha yukarı doğru değişebilir. Bunu serin yerde ve havadar yerde tutmak zorundalar. Kapalı alanda, hava almayan bir alanda, nemli ortamda tutarsa malı yüzde 80 çürütür ve kullanamaz. Onun için malı serin ve hava sirkülasyonu olan yerde tutmak zorundadır. Şu anda insanlar da kışlık yazlık olduğunu bilmiyor. Bize diyorlar ki alalım mı çuvalla, ben diyorum ki daha zamanı değil, 1 ay sonra. Şu anda halen daha yazlık patatesler satılıyor. Şimdi bunu biz istesek satarız ama ne olur, 1 ay sonra yarısını çöpe atar. Kışlık sezonu tam 1 ay sonra başlıyor. Ondan sonra yani kışlık ürün almaları gerekiyor. Yani şu anda çuvalla alınması mantıklı değil." "Fiyatların çok düşeceğini tahmin etmiyorum" Boran, geçen seneye kadar fiyatların çok yükseleceğini tahmin etmediğini belirterek, "Ama yine de çok düşük olmaz çünkü maliyetler çok yüksek. Girdilerimiz çok yüksek, hepsi dövizle. Onun için çok aşağı çok düşük de olacağını tahmin etmiyorum. Kullanabilecekleri kadar aldıkları zaman daha sağlıklı ve maliyetsiz olur. Yani depolamak şu anda çözüm değil bana göre soğan ve patateste. Çünkü sağlıklı depolayamıyorlar" dedi.

"Soğanın verimi net, fiyat yükselmez, patates daha belli değil" Eskişehir Kurtuluş Pazarı esnafından patates ve soğan üreticisi Osman Şahin, ise bu seneki soğan ve patates fiyatlarının normal seyrinde olduğunu belirtti.

Şahin, "Patatesin fiyatları 1 ila 2,5 lira arasında değişiyor, değişir. Birinci aydan sonra fiyatlar değişebilir üçüncü aya kadar. Beşinci ve altıncı ayda çıkan patates en fazla 1 lira fark edebilir. Şu anda soğan verimi net, fiyatı fazla yüksek olmaz. Ama patatesin daha belli değil. Onuncu ayın sonuna kadar söküm var kışlık için. Şu andaki ancak 2-3 ay dayanır. Vatandaşları kandırıyorlar, kışlık diye satıyorlar çoğu çürüyor. Şu andaki kışlık onuncu aydan sonra sökülüyor" diye konuştu.



