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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kışladaki yangın söndürüldü - AYDIN Haberi

Kışladaki yangın söndürüldü - AYDIN Haberi

- Yangından detaylar - İtfaiye aracının geçişinden detay - Yükselen dumanlarKışladaki yangın söndürüldü - Aydın Şehit Uzman Çavuş Levent Karaculu Kışlası'ndaki maki ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ve orman işletme ekipleri müdahale ettiAYDIN (AA) - Aydın 'da kışlada çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Şehit Uzman Çavuş Levent Karaculu Kışlası'nın üst kısmındaki maki ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevlere Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yön değiştiren yangın, mühimmat depolarının bulunduğu alana ulaşmadan söndürüldü.Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kışla 

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