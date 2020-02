Kişisel gelişim eğitimi alan pazar esnafı tezgahındaki dövizlerle 'hoşgörü' mesajı verdi

-Tiyatro gösterisi

- Altındağ'da faaliyet gösteren yaklaşık 500 pazar esnafının katıldığı kişisel gelişim ve eğitim programı yapılan sertifika töreni ile son buldu. Pazar esnafı, tezgahlarında sergiledikleri döviz ve pankartlar ile vatandaşlara "hoşgörü" mesajı verdi.Eğitim boyunca kendilerini tanıma, hoşgörülü ve sabırlı davranma, beden dilini kullanma gibi birçok konuda eğitim alan pazar esnafı, Şair Baki Kültür Merkezi'nde yapılan törende sertifikalarını Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın elinden aldı. Programın ardından kişisel gelişim eğitiminden sonra değişen tarzlarını gözler önüne seren pazar esnafı, Ali Ersoy Semt Pazarı'ndaki tezgahlarında sergiledikleri döviz ve pankartlar ile vatandaşlara "hoşgörü" mesajı verdi.Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Balcı, yaklaşık 390 bin vatandaşa hizmet etmek için gayret gösterdiklerini belirterek, "Hepimiz aynı taraftayız. Pazar esnafı olarak her gün vatandaşımız ile iç içesiniz. Yaşamış olduğunuz zorlukların farkındayız. Yaptığınız iş kolay değil. Ne kadar zor bir iş yaptığınızı yaşayanlar bilir. Pazarcı esnafımızın uygun şartlarda iş yapıp evine helal kazanç götürmesini istiyoruz. Oradaki şartlar ne kadar iyi olursa oradan kazançlı çıkacak olanlar da oradaki pazarcılarımız. Ne kadar düzgün işleyen bir sistem olursa, şartlar ne kadar iyi olursa vatandaşımız da oraya o kadar ilgi duyar. O anlayışla geldiğimiz günden itibaren fiziki şartların iyileştirilmesi başta olmak üzere daha önceki dönemden devam eden kapalı pazar alanları çalışması vardı. Gülpınar, Güneşevler ve Beşikkaya pazar yerlerini hızlı bir şekilde tamamlayıp hizmete açtık" ifadelerini kullandı."Siz orada müşteri olsanız nasıl bir muameleyle karşılaşmak istersiniz o gözle bakmakta yarar var"Eğitime katkı sağlayanlara teşekkür eden Başkan Balcı, "Bu eğitimde bulunan hocalara teşekkür ediyorum. Aramızda hep birlikte belirlemiş olduğumuz kurallara uyma noktasında azami gayret gösterelim. Birbirimizi ikaz edelim. Vatandaşımıza muamelemizde empati yapalım. Siz orada müşteri olsanız nasıl bir muameleyle karşılaşmak istersiniz o gözle bakmakta yarar var. Vatandaşımız sıkıntı içinde olabilir. Bir takım sorunlarla karşı karşıya olabilir. Bunlar normaldir. Ama siz esnafısınız, her hafta orada pazar açıyorsunuz. O sebepten vatandaşın o durumunu hoşgörmenizde yarar var. Önümüzdeki hafta o insan tekrar gelecek. Siz ne kadar iyi hizmet verirseniz vatandaşımıza, ona göre tekrar gelecek. Kurallara uyma noktasında birbirimizi ikaz edelim. Ölçü ve terazide azami gayret. Çünkü o da bir kul hakkı nihayetinde. Bunlara uyduktan sonra inşallah pazar yerlerindeki sorunları asgariye indirmiş oluruz. Aramıza başkalarının girmesine müsaade etmeyelim. Sizin kazancınız bizim kazancımız" diyerek konuşmasını sonlandırdı.Konuşmanın ardından esnaf sertifikalarını Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın elinden aldı. Başkan Balcı, daha sonra Ali Ersoy Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ile görüştü. Başkan Balcı'nın pazar ziyareti sırasında konuşan esnaf Şeref Çelik, aldıkları eğitimin çok önemli ve güzel olduğunu belirterek, "Eğitim çok güzeldi. Esnafa faydası oldu. Bu eğitimler her zaman olsa. Belediye Başkanımız Asım Balcı’ya çok teşekkür ediyoruz. Bu eğitimler halkımız ve bizler için çok iyi oldu. 1998'den bu yana pazar esnafıyım. Eğitimden sonra müşterilere daha güzel davranacağız" dedi.





