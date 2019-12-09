Kışın yağan karı saklayıp yazın satıyorlardı

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-Cumali Deniz

-Emir Altunsuyu

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( MALATYA - ÖZEL)- Konak halkı eskiyi yaşadı MALATYA



- Malatya’da kar yağması ile birlikte akıllara 50 yıl önce karların toplanıp satıldığı geldi. Kar satışı ile geçimlerini sağlayan vatandaşlar, o dönem yaşadıklarını anlattı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, kar yağışı ile birlikte eski günleri hatırladı. Yıllar önce, buzdolabının olmadığı yıllarda Konak’ta vatandaşlar kışın topladıkları karları açtıkları kuyularda muhafaza edip yaz aylarında satıyorlardı. Kar ve buz, yaz aylarında içecekleri soğutmak, yiyecekleri dondurmak ve serin tutmak amacıyla kullanılıyordu ve gündelik hayatın ise vazgeçilmez alışveriş ürünlerinden birisiydi. 50 yıl öncesinde uğraştıkları bu mesleği göstermelik de olsa devam ettirmek isteyen Malatya’nın Yeşilyurt İlçesine bağlı Konak Yukarı Banazı Mahallesindeki vatandaşlar yarım asır önce uygulanan kar saklama ve satışı konusunu canlandırdılar. Gençliğinde kar yağışı ile birlikte sakladıkları karı muhafaza ederek sonrasında sattıklarını anlatan Cumali Deniz, “50 sene önce biz burada komşularla toplanıp açtığımız kuyuya kar doldururduk” dedi.

O dönemler kar yağışının çok olduğunu da ifade eden Deniz, “O zaman bu yağan kardan daha fazla kar yağışı olurdu. Mahalleliler ile akşama kadar kuyuya kar doldururduk. Sonra üzerine saman dökerdik. Bir süre sonra da bunu Malatya’ya satmaya götürürdük. Ekmek ile bulgur karşılığı veya para ile o karları satardık. Akşam oldu mu getirirdik o ekmeği eve. Ekmek çok olurdu. Çok olan ekmekleri damda kuruturduk. Uzun süre o ekmeği yerdik” diye konuştu.

Gençliğinde çok kar sattığını söyleyen Deniz, “Biz bu kar sattığımız zaman bizim maddi durumumuz iyiydi. O zamanlar maaş yoktu, çalışma yoktu ama kar satışı yüzünden para kazanırdık” ifadelerini kullandı. Yine o dönemlerde amcasına kar satışında yardım eden Emir Altunsuyu’da ise, kuruya doldurdukları kar üzerine donması için su döktüklerini, erimemesi için de ayakladıklarını söyledi.



Bu arada, Yukarı Banazı'da eskiden olduğu gibi karların kuyuya atılması sırasında Şair Hasan Aykanat da, kar türküsü ile o günleri canlandırdı.



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