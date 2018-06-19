Kışın ‘kabus’ yaşatan Meriç ve Tunca’da sular çekildi

-kum adacıkları

-vatandaş röp

-genel ve detaylar



( EDİRNE - ÖZEL)- Nehirlerin su debileri düştü, kum adacıkları oluştu EDİRNE



- Edirne’de, kış döneminde hemen hemen her yıl nehir debilerinin yükselmesi sonucu sel ve su taşkınları ile gündeme gelen Meriç ve Tunca Nehirleri, en kurak günlerini yaşıyor. Yaz aylarının başlaması ile düşen nehir debileri sonrası nehirlerde kum adacıkları oluştu. Meriç ve Tunca Nehri'nin ortasında, debisinin azalması sonucu kum adacıkları oluştu. Özellikle kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Meriç ve Tunca Nehri, en kurak günlerini yaşıyor. Kum adacıkları oluştu Su seviyesinin dip yapması nedeniyle nehrin ortasında adacıklar oluştu. Üzerinde bitkilerin yetiştiği yeşil adacıklar, balıkçıl kuşlar ve martıların konaklama alanları oldu. DSİ Ölçüm İstasyonu resmi verilerine göre, Tunca Nehri su debisi Değirmenyeni Ölçüm İstasyonu’nda 13 metreküp/saniye olarak, Meriç Nehri ise Kirişhane Ölçüm İstasyonu’nda 85 metreküp/saniye olarak ölçüldüğü açıklandı. Mart ayında Edirne kabusu yaşamıştı DSİ Değirmenyeni Ölçüm İstasyonu verilerine göre Mart 2018 tarihlerinde Tunca Nehri'nin debi saat 300 metreküp/saniyelere çıkarken, Meriç Nehri debisi ise bin 500 metreküp/saniyelere ulaşmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında Tunca ve Meriç Nehirleri, hem bölgedeki aşırı yağışlar hem de Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması sonucu taşkın göstererek, Sarayiçi Er Meydanı’nı günlerce sular altında bırakmış, bölgede ekili tarım arazilerinde maddi hasara yol açmıştı. (KU-

