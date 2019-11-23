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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kışın gribe karşı doğal ilaç: Soğan kebabı İzle

Kışın gribe karşı doğal ilaç: Soğan kebabı İzle

Soğan kebabının hazırlanışı

Hastalık Tron Grip Astronomi Şili 

-Mehmet Emin Şenel ile röp.
-Detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- UNESCO tarafından gastronomi dalında "Kreatif Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'in önemli lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, mevsim geçişlerinde tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Soğan kebabı grip ve nezlenin doğal ilacı olarak da biliniyor. Mutfak yemekleriyle meşhur Gaziantep’te mevsimsel geçişlerde en çok tercih edilen kebap çeşitleri arasında soğan kebabı yer alıyor. Gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, kentteki restoran veya fırınlarda pişirilerek afiyetle yeniliyor. Gaziantep yemekleri hem mideye hem de göze hitap ederken sağlık konusunda da şifa oluyor. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklardan korunmak isteyen Gaziantepliler, doğal antibiyotik deposu olan soğan kebabını tüketiyor. Soğan kebabının yapımı hakkında bilgi veren restoran işletmecisi Mehmet Emin Şenel, soğan kebabının daha çok kış aylarında tercih edildiğini söyleyerek, “4 kişilik soğan kebabı için 1 kilo 200 gram kadar soğan 750 gram da zırhtan çekilmiş kıyma gerekiyor. İster tepsi de ister şişte yapılabilir soğan kebabı. Şişe saplarken önce soğan sonra kıyma ve tekrar soğan şeklinde şişe diziliyor. Şişler hazırlandıktan sonra mangalda kısık ateşin üzerinde ara sıra çevirerek pişirilmesi sağlanıyor. Pişen soğan kebabı tavaya çekilerek, üzerine hazırlanan özel sos dökülüp, bir müddet ocakta terlenmesi sağlanıyor. Soğan kebabı kış aylarında tercih edilen bir kebaptır. Soğan antibiyotik içerdiği için, gribe ve nezleye karşı faydalı oluyor. Bu sebeple kentte, soğan kebabına kış aylarında yoğun ilgi oluyor” dedi.
(MFT-SD-
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