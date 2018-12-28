Kışın doğalgaz peteğin yanı onlara ait

-Kalorifer peteği yanında yatan kedi

-Koltukta uyuyan anne kedi

-Masaların üzerinde gezen kediler

-Kedinin tüylerini tarayan Kemal Özdilek, röp

-Gazete çalışanlarından Mihriban Koçaker, röp



( TOKAT )- Tokat'ta yerel bir gazetenin maskotu haline gelen kediler soğuk havaları doğalgaz peteğin yanında uyuyarak geçiriyor. TOKAT



- Tokat'ta yerel bir gazetenin maskotu haline gelen kediler soğuk havaları doğalgaz peteğin yanında uyuyarak geçiriyor. Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havadan en çok sokak hayvanları etkilenirken, şanslı olanlarda var. Tokat'ta yerel bir gazetede sahiplenilen anne ve yavru kedi kışı kalorifer peteği yanında uyuyarak geçiriyor. Gazete çalışanlarının adeta maskotu olan boncuk ile minnoş masalarda geziyor. Gazete sahibi Kemal Özdilek, masasında tüylerini taradığı kedisiyle yakından ilgileniyor. Özdilek, iki defa doğum yapan kedinin bir yavrusunun kendileri ile kaldığını diğerlerini sahiplendirdiklerini söyledi.



Boncuğun tarakla tüylerinin taranmasından oldukça hoşlandığını ifade ede Özdilek, içeride baktıkları kedilerin yanı sıra dışarıya da yem bırakarak sokak hayvanlarını da beslediklerini belirterek, “Bu dönemde yer olarak sıcaktalar, dışarı çıkmıyorlar. Hallerinden gayet memnunlar” diye konuştu.

Gazete çalışanlarından Mihriban Koçaker ise haber yazarken masasının yanı başında yatan kedisiyle fırsat buldukça ilgilenmeye çalıştığını kaydetti.

İş yerinin adete maskotu olan minnoşla güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Koçaker, “Şuan ağır kış şartlarındayız. Sokakta bir sürü sahipsiz sokak hayvanı var. Ama bizim minnoş adındaki kedimiz ve annesi şanslı. Ofisimizde kedilerimize bakıyoruz” diye konuştu.

(Nİ-GF-

