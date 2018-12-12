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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kısıklı'da Holdingin bahçesinde bomba bulundu iddiası

Kısıklı'da Holdingin bahçesinde bomba bulundu iddiası

olay yerinden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Bomba İmha Uzmanları Harekete Geç Polis Ekipleri Yaya Trafiği 


- Üsküdar Kısıklı'da bir holdingin bahçesinde bomba olduğuna dair yapılan ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerinde bomba imha uzmanları inceleme yaparken bina çevresinde bulunan sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İddiaya göre, Üsküdar Kısıklı'da Cengiz Holdingin arka bahçesinde bomba bulunduğu yönünde polis ekiplerine ihbar yapıldı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba imha uzmanları geldi. Binanın çevresinde bulunan sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanlarının incelemeleri devam ediyor.
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