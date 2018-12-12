Kısıklı'da Holdingin bahçesinde bomba bulundu iddiası



- Üsküdar Kısıklı'da bir holdingin bahçesinde bomba olduğuna dair yapılan ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerinde bomba imha uzmanları inceleme yaparken bina çevresinde bulunan sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İddiaya göre, Üsküdar Kısıklı'da Cengiz Holdingin arka bahçesinde bomba bulunduğu yönünde polis ekiplerine ihbar yapıldı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba imha uzmanları geldi. Binanın çevresinde bulunan sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanlarının incelemeleri devam ediyor.

