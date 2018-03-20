'Kısa Film' yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

-Başkan Taban'ın açıklamaları



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- İnegöl Belediyesi ile Kent Konseyi işbirliğinde ‘Dikkat Çekiyoruz’ sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. İnegöl Belediyesi ile Kent Konseyi işbirliğinde ‘Dikkat Çekiyoruz’ sloganıyla düzenlenen Kısa Film Yarışması sona erdi. Başvurular 28 Şubatta sona ererken geçtiğimiz Cuma Mobilya Müzesi Konferans Salonunda 1. Kısa Film Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Törene; Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve parti yöneticileri, MHP İlçe Başkanı Hayati Bedir ve parti yöneticileri, Kent konseyi Başkanı Haydar Cerrah, Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, bazı dernek Başkanları, yarışmada yer alan oyuncu ve yönetmenler ile çok sayıda davetli katıldı.

30 filmin yer aldığı yarışmada yönetmenliğini Turgut Barut’un yaptığı ve sanayi bölgesinde geçen 'Filtre' isimli film 1'incilik ödülünün sahibi oldu. 'Kumanda' ve 'Yüzkarası' filmleri 2'inci ve 3'cülük ödüllerini alırken, Başkan Taban "Bana göre hepsi gönüllerin birincisi. Bu cesaretin gösterilmesi bile birinciliktir. Hepinizi kutluyorum” dedi.

"Bana göre hepsi gönüllerin birincisi" Bütün katılımcıların birinciliği hak ettiğini vurgulayan Taban ifadelerini şu şekilde sürdürdü; "Kent Konseyi bu şehrin önemli bir değeri. Ortak aklı. Biz de göreve geldiğimiz günden bu yana ortak akla vurgu yapıyoruz. Şehri birlikte yönetelim diyoruz. İnanın bu birlik ve beraberliği sağladığımız an, bu şehre sahip çıktığımızın adıdır. Bugün burada İnegöl Belediyesi ve Kent Konseyimizin o değerli üyeleriyle beraber, çevre bilincini, şehirlilik, kentlilik bilincini oluşturmak adına sizlerle beraber bu çalışmaları yapmaya çalıştık. Bu program öncesi çok değerli jürimiz de bir çalışma ortaya koydu. Kendileri de kayda değer filmlerin olduğunu ifade ettiler. İnşallah bundan sonrası için de bu bir başlangıç olsun. Bizim arzu ettiğimiz her konuda bu bilince erebilmemiz için sinemanın, dizilerin hayatımızdaki yeri ve öneminin ne kadar önemli olduğunu gördük. Biz de inşallah bu yol ve yöntemle aynı bilinci oluşturmak istiyoruz. Buna katkı koyarsanız çok mutlu oluruz. Emeği geçen Kent konseyi üyelerini ve jürimizi kutluyorum. Yönetmen ve oyuncu kardeşlerimizi de kutluyorum. Bana göre hepsi gönüllerin birincisi. Bu cesaretin gösterilmesi bile birinciliktir. Hepinizi kutluyorum"

