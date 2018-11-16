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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kış yaklaştı, sobalar elde kaldı İzle

Kış yaklaştı, sobalar elde kaldı İzle

Demirlerin bükülmesi

Kırıklı Kış Mevsimi 

-Demirin birleştirilmesi
-Dükkanın önündeki sobalar
-Arabaya yüklenen sobalar
-Soba boyası
-Sobanın boyanması
-Sobanın montajının yapılması
-Soba ucunun kıvrılması
-Soba kovalarını dışarı çıkarması
-Hazır sobalar
-Bitmiş sobalar
-Bitmiş sobaları yerine yerleştirilip temizlenmesi
-Müşteriye satışını gerçekleştirirken
-Süleyman Kaynak’ın konuşması
-Müşteri Musa Aydın’ın konuşması
-Biten sobalar ve soba içleri

( BATMAN - ÖZEL) BATMAN

- Batman’da kış mevsiminin yaklaşmasıyla işlerinin hareketleneceğini bekleyen sobacılar, hayal kırıklığına uğradı. Sobacı Süleyman Kaynak, evlerde doğal gaz kullanımının yaygınlaşması nedeniyle sobaların artık tercih edilmediğini belirtti.
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte işlerinin hareketleneceğini bekleyen Batmanlı sobacılar, umduğunu bulamadı. Hayal kırıklığına uğrayan sobacılar, iş yapamamaktan yakındı. Çarşı Mahallesi Bankalar Caddesi’nde soba imalatçılığı yapan Süleyman Kaynak, 30 yıldır bu işi yaptığını anlattı. Doğal gazın yaygınlaşmasıyla birlikte soba satışlarının tamamen durduğunu ifade eden Kaynak, “Genelde köyden gelenler soba alıyor. Şehir içinde artık kullanılmıyor. Fiyatlarımız 100 TL ile 500 TL arasında değişiyor. İnce soba, kalın soba veya tuğlalı sobalar olarak fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Yapımları zahmetli oluyor. Doğal gazın gelmesiyle birlikte sobalar tarih olmaya mahkum kaldı” dedi.
“Doğal gaz sobanın yerini alamaz” Müşteri Musa Aydın ise, çiftlik evi için soba almaya geldiğini ifade ederek, “Şehir içinin her yerinde artık doğal gaz var. Çiftlik evi olduğu için doğal gaz sistemi yok. Daha otantik ve daha yöresel hava kattığından odunlu sobayı tercih ediyorum. Fiyatlar geçen seneye göre daha yüksek. Sobanın yerini kesinlikle doğal gaz alamaz. Sobanın verdiği ısı çok farklı. İç ısıtan bir güzellik. O yüzden çiftlik evinde özellikle odunlu sobayı tercih ettik” diye konuştu.
(SS-MP-Y)
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