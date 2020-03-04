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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kış uykusundan uyanan ayılar foto kapanla görüntülendi

Kış uykusundan uyanan ayılar foto kapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğal hayatın izlenmesi için Düzce ' de bazı noktalara kurulan Foto kapanlar, kış uykusundan uyanan ayıların hareketlerini görüntüledi.

Kamera Çekim Kış Uykusu Kabiliyet Hayvan 


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli noktalara yerleştirilen foto kapanlar, Türkiye'nin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliğinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından yapılan envanter ve izleme çalışmaları açısından büyük önem taşıyor. Canlıların hareketini algılayarak çok kısa sürede çekim yapabilme kabiliyetine sahip foto kapanlarla yaban hayatı kayıt altına alınıyor. Düzce ' de de bir çok orman içine kurulan foto kapanlar, kış uykusundan uyanan ayıların hareketlerini görüntüledi. Foto kapanlara yansıyan görüntülerde bir ayının kamera etrafında ayakta durması, bir ayının sırtını ağaca vererek kaşınması, ayı ve yavrusunun doğada yemek bulma ve ağaca tırmanışı görüntülendi. Ayıların üreme durumları, yuvaları ve beslenme aktiviteleri de foto kapanlar sayesinde an be an takip ediliyor. (EB-ALI-
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